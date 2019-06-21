في العراق.. النساء يزاحمن الرجال على تدخين الشيشة

2019/06/21 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ لم يعد تدخين الشيشة أو النرجيلة حكرا على الرجال في العراق، بل أصبح الطلب عليها يتزايد من قبل النساء والفتيات في المقاهي العامة، حتى أضحت تشكل اليوم جزءا من ثقافة بعض المدن الحضرية، خاصة في العاصمة بغداد وأربيل، بعد أن كان البلد بأكمله خاليا منها.وانتشرت في الأعوام القليلة الماضية ظاهرة تدخين […]

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