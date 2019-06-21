علاوي يدين التفجير الإرهابي ببغداد ويدعو لمراجعة الإجراءات الامنية

2019/06/21 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، بالقيام بمراجعة عاجلة للإجراءات الأمنية، عقب تفجير إرهابي، استهدف حسينية بالعاصمة بغداد.

وأكد علاوي عبر تغريدة نشرها على صفحته بتويتر، تعليقا على تفجير إرهابي، استهدف حسينية الامام المنتظر في منطقة البلديات شرقي بغداد، أكد ان تسمية الوزراء الأمنيين يجب ان تراعي مصلحة المواطن، بعيداً عن صراع المكاسب والمغانم، وإعلاء المصالح الحزبية الخاصة على المصلحة العليا، مضيفا ما نصه “أدعو لمراجعة عاجلة للإجراءات الأمنية وخطط مكافحة الإرهاب”.

وعبر علاوي عن استنكاره للحادث الأليم، قائلا ان عبارات الإدانة، تقف عاجزة امام بشاعة العمل الإرهابي الاثم، الذي طال المصلين الأبرياء.

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