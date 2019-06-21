اعتقال شخص يبيع مشروبات كحولية بمحل لتصليح العجلات في العزيزية.. (صورة)

2019/06/21 | 18:57

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، أن الخطوة الثانية التي تتخذها إيران في سبيل تقليص الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاق النووي سيبدأ تطبيقها في الـ7 من تموز المقبل.

وقال ظريف في تصريحات صح

بغداد اليوم- متابعة:

نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة بشأن إيران، يوم الاثنين المقبل.

وفي مذكرة وزعتها بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة، واطلعت عليها الوكالة، أكد الدبلوماسيو

بغداد اليوم _ واسط

طلبت إدارة قضاء بدرة في محافظة واسط من المحافظ محمد جميل المياحي مفاتحة السفارة الإيرانية لدى العراق بشأن تعرض مسافرين عراقيين إلى اعتداءات في مدينة مهران الإيرانية والمرآب الخاص بها.

وقال قائمقمام قضاء بدرة جعفر عبد الجبار م

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