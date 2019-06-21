"العهد نيوز" تواكب تظاهرات اصحاب الشهادات العليا في كربلاء

2019/06/21 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

شهدت كربلاء المقدسة تظاهرات لعشرات الشباب من اصحاب الشهادات العليا بمختلف اختاصاتهم ،اليوم الجمعة، في منطقة ما بين الحرمين الشريفين ، وذلك للمطالبه

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