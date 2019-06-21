بارزاني: بغداد عاصمتنا الاتحادية وعمقنا الستراتيجي

2019/06/21 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ان العاصمة العراقية بغداد عمق ستراتيجي للاقليم.

جاء ذلك خلال اجتماع بين رئيس الحكومة العراقي عادل عبدالمهدي وبارزاني في بغداد بحسب بيان لمكتب عبدالمهدي.

وذكر البيان، ان رئيس الحكومة العراقي هنأ رئيس اقليم كوردستان بمناسبة توليه منصب رئيس الاقليم ومرحبا به في زيارته الاولى بعد تسلمه المسؤولية.

واكد رئيس مجلس الوزراء على “وحدة العراق وأهمية العمل المشترك والتعاون من اجل تحقيق مصالح جميع المواطنين العراقيين بمن فيهم مواطنونا في الإقليم، والعمل كفريق واحد وبشكل ودي وصريح لحل جميع المسائل العالقة وتعزيز العلاقات الإيجابية بين أبناء الوطن الواحد، وتطبيق روح ونص الدستور الاتحادي، وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة وحل جميع الملفات واتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه”.

من جهته قال رئيس اقليم كوردستان “انني حرصت على ان تكون بغداد محطة الزيارة الاولى لأنها عاصمتنا الاتحادية، ونحن وجميع القادة في الاقليم والشعب الكوردي ينظرون الى بغداد بأنها عمقنا الاستراتيجي، ولدينا ارادة جادة بتجاوز وحل جميع الخلافات والمسائل العالقة”.

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