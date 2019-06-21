شرطة ديالى تحقق بحيثيات حادث الانتحاري في خانقين

2019/06/21 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية شكلَ قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي لجنة برئاسة العميد سليم ابراهيم خليل للتحقق من هوية الانتحاري

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