بعد تحذير الجيش .. متظاهرون جزائريون يرفعون رايات غير العلم الجزائري

2019/06/21 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المتظاهرين وهم يرفعون الأعلام الثقافية الأمازيغية في الجمعة الـ18 منذ بدء الاحتجاجات في الجزائر.واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع واعتقلت العشرات من المتظاهرين وصادرت الرايات الأمازيغية من حامليها في شارع عبد الكريم الخطابي، بالقرب من ساحة البريد المركزي.وتأتي هذه الجمعة وسط حالة من الترقب عقب خطاب قائد الأركان الذي قال فيه إن رفع رايات غير العلم الوطني مسألة حساسة هدفها اختراق المسيرات، ما أثار ردود فعل متباينة.انتهى.ص.هـ.ح.

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