الديمقراطي الكردستاني يكشف عن لجنة لإنهاء ملف العوائد النفطية مع بغداد

2019/06/21 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد رئيس كتلة #الحزب_الديمقراطي_الكردستاني في #مجلس_النواب، اليوم الجمعة، أن حكومة #كردستان ستتشكل، نهاية شهر #حزيران الجاري، فيما كشفت عن خطوات مستقبلية بعد تشكيل الحكومة.وقالت رئيس […]

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