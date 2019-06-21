خبير: أي ضربة ضد إيران ستشعل الحرب في العراق وجنوب لبنان

2019/06/21 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والعسكرية هشام جابر، الجمعة، أن تراجع ترامب عن توجيه ضربة لأهداف إيرانية جاء لإدراكه أن أي ضربة ستشعل الحرب في العراق وجنوب لبنان.

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