اعتقال متهمين باطلاق نار على مواطن واصابته شمال ذي قار

2019/06/21 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار ،الجمعة، القبض على متهمين اثنين يستقلان سيارة تاكسي صالون لإطلاقهما النار على احد المواطنين وإصابته بجروح شمال ذي قار.

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