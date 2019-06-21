2019/06/21 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من رئاسة اقليم كوردستان يعلن فحوى لقاء بارزاني مع اردوغان في اسطنبول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/21 | 19:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من رئاسة اقليم كوردستان يعلن فحوى لقاء بارزاني مع اردوغان في اسطنبول) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من رئاسة اقليم كوردستان يعلن فحوى لقاء بارزاني مع اردوغان في اسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).