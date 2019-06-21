ظريف: الخطوة الثانية التي تتخذها إيران سيبدأ تطبيقها في تموز

2019/06/21 | 19:44

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متابعة:سومر نيوز

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، أن الخطوة الثانية التي تتخذها إيران في سبي...

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