الطلبة يسحق السماوة

2019/06/21 | 19:44

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بغداد:سومر نيوز

فاز فريق الطلبة على مضيفه السماوة 3-0 ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

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