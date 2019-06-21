2019/06/21 | 19:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الطلبة يسحق السماوة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
فاز فريق الطلبة على مضيفه السماوة 3-0 ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الطلبة يسحق السماوة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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