المتظاهرون يتوافدون لساحة التحرير

2019/06/21 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بدأ توافد المتظاهرين الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

ويطالب المتظاهرون بتحسين الخدمات والكهرباء ومكافحة الفساد وإنهاء المحاصصة.انتهى

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