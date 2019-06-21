ترامب يؤجل ضربة إيران قبل 10 دقائق .. لست مستجلاً

2019/06/21 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إنه “ليس مستعجلاً” للرد عسكرياً على إيران،

مؤكدا أنه ألغى في اللحظات الأخيرة ضربات ضدها ليل الخميس لأنه يريد تجنب وقوع العديد

من الضحايا كما رأى أنها ستكون رداً مفرطاً.

وفي سلسلة من التغريدات، قال ترمب إنه ألغى الضربات التي

كان من المفترض أن تستهدف ثلاثة مواقع قبل “10 دقائق” من موعد شنها، مبيناً

أنه تم إبلاغه أنها ستؤدي إلى مقتل “150 شخصاً” وقرر أن ذلك سيكون رداً مفرطاً

على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة.

وشدد: “جيشنا متأهب ومستعد لتوجيه ضربة إلى إيران”.

ولفت أن “العقوبات على طهران آتت أُكلها، معلنا أنه

تم فرض عقوبات جديدة على إيران مساء الخميس”.





وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وأمس الخميس، قالت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، في

بيان، إنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز طراز “آر كيو-4 غلوبال هوك”، تابعة

للقوات الجوية الأمريكية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على

خليج عمان.

غير أن الجيش الأمريكي نفى ما أعلنته طهران، وقال إن الطائرة

التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني، “كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز،

وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني.

وعقب ذلك، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون”،

إن إسقاط إيران طائرة مسيرة تابعة لها فوق مضيق هرمز، “عمل استفزازي غير مبرر

على أحد أجهزة المراقبة الأمريكية في المجال الجوي الدولي”، بحسب قناة “فوكس

نيوز” الأمريكية.

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