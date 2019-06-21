التعليم تعلن عن بشرى سارة لطلبة الجامعات والمعاهد

2019/06/21 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن بشرى للطلبة الراسبين في الدور الأول بالجامعات والمعاهد.وذكر بيان للوزارة، ان "وزير التعليم قصي السهيل وجه بكتاب رسمي جميع الجامعات بالسماح لجميع الطلبة غير الناجحين في الدور الاول بأداء امتحان الدور الثاني بغض النظر عن عدد المواد التي رسبو بها وللمراحل كافة".

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