شرطة ديالى تحقق في هوية انتحاري خانقين

2019/06/21 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى بالعراق، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة لكشف هوية الانتحاري الذي حاول، يوم أمس، تفجير نفسه بمقهى في قضاء خانقين قبل أن تقتله ...

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