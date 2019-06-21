السيطرة على حقل للعبوات الناسفة في تكريت !

2019/06/21 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السيطرة على حقل للعبوات

الناسفة في غرب تكريت وتفجير ثمانين عبوة بداخله.

المديرية أكدت في بيان إن فرقها العاملة في قيادة عمليات صلاح الدين

، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول إلى حقل

للعبوات المتفجرة في منطقة السلام غربي تكريت يضم أكثر من ثمانين

عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة عشرين لتراً يعود لعصابات داعش قبل

التحرير معد لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين ، مشيرة الى ان

المفارز الهندسية للفرقة تكفلت بتدمير العبوات موقعياً دون خسائر.

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