عرض أغلى قطع الكهرمان في مزاد علني

2019/06/21 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أقيم مزاد علني لقطع الكهرمان النادرة، التي تزن أكثر من 1 كغ، على هامش المنتدى الدولي الرابع للكهرمان في مقاطعة كالينينغراد الروسية.وتم شراء 14 حجرا فريدا من أصل 20 معروضة، وقد ارتفع عددها عن الأعوام السابقة بثلاث مرات، وذهب معظم هذه القطع النادرة لمشترين من الصين، تحدث فيتالي كونونوف مدير المبيعات في […]

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