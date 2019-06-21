ضحايا بانفجار داخل حسينية في بغداد

2019/06/21 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل شخصان وأصيب 18 آخرون بجروح في هجوم نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا على مسجد شيعي في شرق بغداد.

وقال نقيب في الشرطة العراقية إن الانتحاري حاول اقتحام حسينية الإمام المنتظر في منطقة الحسينيات القريبة من مدينة الصدر في شرق العاصمة.

وقال مصدر آخر في وزارة الداخلية إن "حرس الحسينية منع الانتحاري من الدخول، ففجر نفسه".

ولم تعلن أي جهة في الحال مسؤوليتها عن الهجوم.

وضربت الشرطة العراقية طوقا أمنيا في محيط الحسينية ومنعت الدخول إليها.

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