دراسة: زيت الزيتون افضل من الفياغرا بالنسبة للرجال

2019/06/21 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دراسة طبية يونانية، عن زيت له خصائص افضل من عقار الفياغرا، الذي يستخدم لعلاج ضعف الانتصاب عند الرجال.

وبحسب الدراسة الجديدة التي اجريت من قبل فريق من الباحثين في جامعة اثينا، فانه "بمراجعة بيانات من 660 رجلا يبلغ متوسط أعمارهم 67 عاما، فقد تبين ان زيت الزيتون له خصائص افضا من الفياغرا لعلاج ضعف الانتصاب لدى الرجال".

واضافت الدراسة، ان "المحموعة تم تقسيمها الى عينتين حيث تناول أفراد المجموعة الأولى من عينة البحث ما لا يقل عن تسع ملاعق من زيت الزيتون أسبوعيا، على عكس أفراد المجموعة الثانية الذين لم يتناولوه".

وكانت النتيجة أن "الرجال الذين تناولوا زيت الزيتون باستمرار ظهرت لديهم مشاكل جنسية أقل بكثير مقارنة بالذين لم يتناولوه، بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة هرمون التستوستيرون كانت أعلى بكثير لدى الرجال الذين كانوا يتناولون زيت الزيتون".

واوضحت الدراسة انه "وعلى عكس الفياغرا، فإن زيت الزيتون لا يؤثر إيجابا فقط على النشاط الجنسي لمدة وجيزة، بل إن مفعوله يستمر على المدى الطويل".

جدير بالذكر ان زيت الزيتون يساعد في توسيع الشرايين ويسهل عملية تدفق الدم، حيث ان ضعف الانتصاب عند الرجال غالبا ما تكون له علاقة بتصلب الشرايين.

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