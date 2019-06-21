الحشد الشعبي يؤمن قوافل الحجاج

2019/06/21 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ خصصت قوات الحشد الشعبي، دوريات لتأمين وصول قوافل المعتمرين الى مناطقهم في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.وقال اعلام الحشد في بيان، إنه “بتوجيه من قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح قامت قوات الحشد الشعبي بتخصيص دوريات لحماية قوافل المعتمرين القادمين من الديار المقدسة إلى مناطقهم في قضاء القائم غربي الأنبار”.[…]

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