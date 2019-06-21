القبض على ’’مبتز الكتروني’’ في مدينة الصدر

2019/06/21 | 19:59

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شرطة نجدة بغداد، الجمعة، القبض على "مبتز الكتروني" شرقي العاصمة.

وقال مكتب اعلام النجدة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "مواطناً حضر الى دوريات نجدة قاطع الصمود في مدينة الصدر مخبرا بقيام شخص بابتزازه الكترونيا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف "تم نصب كمين له والقاء القبض عليه في ساحة المظفر شرقي العاصمة، فيما تم تسليم الطرفين الى الجهات المختصة".

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم) بأن المتظاهرين بدأوا، مساء اليوم الجمعة، بالتوافد إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المتظاهرين بدأوا قبل قليل بالتوافد إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، تزامن

بغداد اليوم- بغداد

باشرت القوات الأمنية مساء اليوم الجمعة، بقطع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير تزامنا مع موعد انطلاق التظاهرات المنددة بالفساد وسوء الخدمات.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية باشرت بقطع اغلب الطرق المؤدية الى ساح

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن رواية مختلفة لتفجير حسينية "المنتظر" في منطقة البلديات، شرقي العاصمة بغداد، وما أسفر عنه من ضحايا.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التفجير الذي أستهدف حسينية (الم

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