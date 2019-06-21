نجدة بغداد تلقي القبض على مبتز الكتروني شرقي العاصمة

2019/06/21 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

افادت مديرية نجدة بغداد ،اليوم الجمعة، بان مفارزها ودورياتها المتحركة استطاعت القاء القبض على مبتز الكتروني من خلال شكوى مواطن استعان بدوريات نجدة

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