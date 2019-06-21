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وزير الخارجية السوري يبدأ زيارة رسمية الى كوريا الشمالية


وزير الخارجية السوري يبدأ زيارة رسمية الى كوريا الشمالية
2019/06/21 | 20:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - متابعة

بدأ وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية، حيث سيجري مباحثات مع نظيره، بشأن تطورات الأوضاع في منطقتي

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