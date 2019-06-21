2019/06/21 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

بدأ وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية، حيث سيجري مباحثات مع نظيره، بشأن تطورات الأوضاع في منطقتي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية السوري يبدأ زيارة رسمية الى كوريا الشمالية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية السوري يبدأ زيارة رسمية الى كوريا الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).