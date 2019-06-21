بغداد .. رفع الكتل الكونكريتية من محيط اللجنة الأولمبية في شارع فلسطين

2019/06/21 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الامانة في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إنه "بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية عن بناية اللجنة المذكورة ضمن شارع فلسطين شرقي بغداد".وأضافت الأمانة، أنه "بعد ذلك باشرت الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ سنة 2008".

انتهى.ص.هـ.ح.

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