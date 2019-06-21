صحيفة العراق تتساءل:هل نسي ترامب دور كورش الفارسي بإعادة الاسرى اليهود من العراق؟

2019/06/21 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل نسي ترامب ان لفارس(ايران) دورا مهما باطلاق سراح اليهود الاسرى من العراق بعد وفاة نبوخذ نصر واعادة بناء هيكلهم المزعوم ؟واراد قصف ايران من اجل طائرة مسيرة ان خرائب القصور والقبور الملكية ما هي إلّا لمحة عن عظمة وقوة وغنى امبراطورية مادي وفارس الثنائية في العالم القديم.‏ في البداية،‏ اي قبل اتحاد المملكتين،‏ كانت...

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