أرشيف المكتبة الاذاعيَّة

2019/06/21 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

يتواصل الاذاعي محيي الخفاجي، مع إعداد وتقديم وإخراج، البرنامج التراثي “من ارشيف المكتبة الاذاعية” في الساعة الرابعة من عصر كل يوم سبت وجمعة، عبر اذاعة بغداد من شبكة الاعلام

العراقي.

وقال الخفاجي: “يقدم البرنامج مواد نادرة جداً، حيث تتوزع فقراته بين برامج منوعة وتمثيليات ولقاءات وتسجيلات، منذ تأسيس الاذاعة في العام 1936 ولحد الآن”.

وسبق للإذاعي الخفاجي، ان عمل معداً ومقدماً ومخرجاً لبرامج في الاذاعات العراقية، محترفاً العمل منذ 1969 مؤكداً: “حفزني على ذلك الفنان راسم الجميلي، الذي وجهني الى إعداد برنامج “دفتر جيب” وهو أول برنامج من إذاعة القوات المسلحة..

حينها”.

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