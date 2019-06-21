2019/06/21 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس عثر صياد خبير على “سمكة ذهبية” عملاقة طولها 91 سم ووزنها 14 كغ، في بحيرة Brainerd الأمريكية.وأوضح الصياد جيسون فوغيت، وعمره 33 عاما، أنه عرف أنها سمكة ضخمة من نوع buffalo fish، التي عادة ما تكون رمادية داكنة، ولكن ألوان السمكة البرتقالية المكتشفة أصابته بالحيرة فعلا، لذا اتصل بالدكتور أليك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على سمكة ذهبية عمرها 100 عام وكالة خطوة برس.

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