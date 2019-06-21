ألمانيا ترحب بقرار ترامب الامتناع عن ضرب إيران

2019/06/21 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن قلقها البالغ إزاء مستجدات الوضع في منطقة الخليج، مشددة على أن النزاع بين واشنطن وطهران يتطلب حلا سياسيا ودبلوماسيا.وأكدت ميركل في تصريح صحفي أدلت به اليوم الجمعة في أعقاب القمة الأوروبية في بروكسل، أن مستشاري الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي بحثوا الوضع “الحساس للغاية” في

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