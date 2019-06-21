الخدمات النيابية تطالب بعدم “محاربة” القطارات العراقية

2019/06/21 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب كاظم فنجان الحمامي ، اليوم الجمعة ، عن تضامنه مع العاملين في القطارات المتحركة بين بغداد والبصرة ، مطالباً بعدم محاربة قطارات العراق .وعبر الحمامي في بيان ” عن حزنه وأسفه لوفاة الشاب، الذي دهسه القطار في منطقة (الخزاعل) شمال محافظة المثنى مساء الأربعاء الماضي قائلاً ان ، […]

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