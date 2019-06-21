2019/06/21 | 20:22

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ابرز ما قاله مندوب ايران لدى الامم المتحدة { محدث}

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة : الطائرة الأميركية المسيرة أداة

للتجسس ولم تكترث للتحذيرات المستمرة للقوات الإيرانية ليتم إسقاطها

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة : المسؤولون الأميركيون يفتعلون

حرباً إقتصادية ضد طهران لإرغامها على التفاوض

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة : إجراءات أميركا إستفزازية وتخاطر

بالسلام والأمن وعلى المجتمع الدولي وضع حد لذلك

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