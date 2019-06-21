توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وصوفيا لمناهضة التمييز

2019/06/21 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الوفد العراقي المكون من لجنة حقوق الانسان النيابية ومفوضية حقوق الانسان، اليوم الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم بينه وبين مفوضية حقوق الانسان في العراق ومفوضية مناهضة التمييز في العاصمة صوفيا.

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