2019/06/21 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة محافظة بابل، اليوم الجمعة، مباشرتها بترويج 741 معاملة خريج من الكليات التقنية الطبية الأهلية للاعوام 2018 -2010 لتعيينهم على الملاك الدائم للدائرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة بابل تباشر بترويج 741 معاملة تعيين لخريجي كليات التقنية الطبية الأهلية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة بابل تباشر بترويج 741 معاملة تعيين لخريجي كليات التقنية الطبية الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).