الخدمات النيابية: قطارات العراق تعمل بظروف لا مثيل لها في العالم

2019/06/21 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلن رئيس لجنة الخدمات النيابية كاظم فنجان الحمامي، اليوم الجمعة، عن تضامنه مع العاملين في القطارات المتحركة بين بغداد والبصرة” مطالباً “بعدم محاربة قطارات العراق”.وعبر الحمامي في بيان عن حزنه وأسفه لوفاة الشاب، الذي دهسه القطار في منطقة (الخزاعل) شمال محافظة المثنى مساء الأربعاء الماضي، وقال ان “القدرات المحدودة للقطارات أنها […]

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