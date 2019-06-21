مصدر امني في ديالى: قوة امنية فككت عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب دور سكنية

2019/06/21 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، بأن قوة امنية فككت عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب دور سكنية في احدى مناطق المحافظة.

وقال المصدر ، إن "قوة من مكافحة المتفجرات قامت، اليوم، بتفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من دور سكنية قريبة على نقطة تفتيش لعناصر الشرطة ضمن منطقة الكبة في ديالى".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "تفكيك العبوة لم يسفر عن اي اضرار مادية او بشرية".

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