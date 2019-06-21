2019/06/21 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، الجمعة، اتخاذها إجراءات احترازية، نظرا للأوضاع الراهنة.

وقال متحدث باسم "طيران الامارات"، إنه "نظرا للأوضاع الراهنة، فقد اتخذت طيران الاماراتإجراءات احترازية، بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيدا عن منطقة أي مخاطر محتملة"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف المتحدث في بيان "نحن على اتصال دائم مع السلطات الحكومية المعنية فيما يخص عملياتنا الجوية، وسوف نقوم بأي تغييرات أخرى ضرورية في العمليات".وقال "ترك تغيير مسار الرحلات آثارا طفيفة على مواعيد مغادرة ووصول بعض الرحلات، لذا فإننا ننصح عملاءنا أن يتحققوا من أي تغييرات على جدول رحلاتنا من خلال الموقع emirates.com وكما نؤكد دائما، فإن سلامة ركابنا وأطقمنا تحتل رأس قائمة أولوياتنا دون التهاون في ذلك على الإطلاق".

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