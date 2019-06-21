ترامب: ليس لديّ أي شروط مسبقة للتفاوض مع إيران

2019/06/21 | 20:30

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عدم وجود شروط مسبقة لديه للتفاوض مع إيران.

بغداد اليوم- بغداد

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "التهديد الذي يشكله النظام الإيراني"، وفقا لبيان صدر عن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي "تحدث اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

علّقت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، على التحذيرات الأميركية من وقوع تفجيرين في مدينة جدة الساحلية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن المتحدث باسم الوزارة السعودية منصور التركي قوله، إن " قوات ال

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة واسط، اليوم الجمعة، اعتقال شخص يبيع مشروبات كحولية بمحل لتصليح العجلات، في قضاء العزيزية.

وذكرت مكافحة المخدرات، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "العناصر الأمنية القت الق

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