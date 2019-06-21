2019/06/21 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت مديرية مكافحة الاجرام اليوم الجمعة، القبض على محتال حاول الإساءة للداخلية عبر اتصاله بفضائية مقلدا “صوت امرأة” تعرضت لتعذيب في السجن.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه انها تحركت بعد ورود “اتصال هاتفي إلى إحدى القنوات الفضائية بخصوص تعرض سجينات للتعذيب”.وأضاف البيان “بعد التحري تم إلقاء القبض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على محتال حاول الإساءة للداخلية عبر اتصاله بفضائية مقلدا “صوت امرأة”! وكالة خطوة برس.

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