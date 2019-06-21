النائب الجبوري : امريكا لن تحارب دولة سوف تقاومها بشراسة

2019/06/21 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال النائب احمد الجبوري ان "امريكا لن تحارب دولة سوف تقاومها بشراسة لذلك فان واشنطن تراجعت عن الضربة العسكرية ".

وتابع الجوري قوله في

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