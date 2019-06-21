ترامب يبحث هاتفيًا مع ولي العهد السعودي استقرار الشرق الاوسط

2019/06/21 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيًا،

اليوم الجمعة، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن الاستقرار في الشرق

الأوسط وفي سوق النفط‎.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب وولي العهد السعودي ناقشا أيضًا

”التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي الذي ينتهجه النظام الإيراني“‎.

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