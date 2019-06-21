2019/06/21 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضية

وضع الطلبة حداً لسلسة نتائجه السلبية، بتغلبه على السماوة

3-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب السماوة ضمن لقاءات الاسبوع الثالث عشر من المرحلة

الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الانيق كل من مروان حسين في الدقيقة

43 وعبد القادر كارق هدفين في الدقيقتين 61 و 65، فيما تكفل سراج الدين صباح بتسجيل

هدف السماوة الوحيد في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز رفع الطلبة رصيده الى النقطة 40 في المركز التاسع،

فيما توقف رصيد السماوة عند النقطة 27 في المركز الثامن عشر.

وفي مباراة اخرى، تغلب الكهرباء على نفط الوسط 2-1.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطلبة يتغلب على السماوة بثلاثية في دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطلبة يتغلب على السماوة بثلاثية في دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).