الحشد الشعبي يخصص دوريات لحماية قوافل المعتمرين في القائم غربي الأنبار

2019/06/21 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت قوات الحشد الشعبي، دوريات لتأمين وصول قوافل المعتمرين الى مناطقهم في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.وقال موفدنا، إنه بتوجيه من قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح قامت قوات الحشد الشعبي بتخصيص دوريات لحماية قوافل المعتمرين القادمين من الديار المقدسة إلى مناطقهم في قضاء القائم غربي الأنبار.وأضاف، أن الدوريات تعمل على توفير ...

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