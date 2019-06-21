بالصور.. فنان عراقي يجسد شخصية قناص الحشد بـ

2019/06/21 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى الفنان العراقي فاضل ميسر، من عمله الفني الجديد الذي يجسد شخصية قناص الحشد الشعبي الشهيد أبو تحسين الصالحي.ويحمل العمل الطيني الجديد للفنان فاضل ميسر يحمل اسم "عين الصقر" ويأتي تخليدا لذكرى احد ابطال الحشد الشعبي الذين قارعوا عصابات "داعش" الإرهابية.

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