2019/06/21 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت شرطة نجدة بغداد، الجمعة، القبض على “مبتز الكتروني”

شرقي العاصمة.

وقال مكتب اعلام النجدة، في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، ان “مواطناً حضر الى دوريات نجدة قاطع الصمود في مدينة الصدر

مخبرا بقيام شخص بابتزازه الكترونيا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف “تم نصب كمين له والقاء القبض عليه في ساحة المظفر

شرقي العاصمة، فيما تم تسليم الطرفين الى الجهات المختصة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

20

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على “مبتز الكتروني” شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على “مبتز الكتروني” شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).