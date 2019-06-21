اعتقال متهم بقتل شاب عثر على جثته مذبوحا في الديوانية

2019/06/21 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الديوانية

اعلنت شرطة محافظة الديوانية، الجمعة، اعتقال متهم بقتل شاب عثر على جثته اليوم مذبوحا في قضاء عفك.

وقالت الشرطة في بيان تلقت، "العهد

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