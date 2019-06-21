خطيب جامع أبو حنيفة: يجب محاسبة الفاسدين والمتسببين بالحرائق (فيديو)

2019/06/21 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد خطيب جامع الامام أبوحنيفة الشيخ الدكتور حسين غازي

أهمية محاسبة الفاسدين والمتسببين بالحرائق التي التهمت المحاصيل الزراعية مؤخراً.

وقال غازي في خطبة الجمعة التي حضرها مراسل “النور

نيوز” إن “على الجهات الحكومية تشديد المتابعة والرقابة لمنع تكرار تلك

الحوادث، ومنع الفساد المالي والاداري الحاصل في مفاصل الدولة، وتكثيف الجهود بهذا

الاتجاه”.

وندد غازي، بأولئك “الذين يسرقون أموال البلاد والعباد، ويتغاضون عن نهب الاموال، فضلاً عن وجود تراخٍ في مسألة محاربة الفساد”.

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