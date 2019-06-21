واشنطن تطلب من مجلس الأمن عقد اجتماع مغلق بشأن إيران

2019/06/21 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي مذكرة وزعتها بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة، واطلعت عليها الوكالة، وتابعها موقع الغدير، أكد الدبلوماسيون الأمريكيون أنهم ينوون "إحاطة المجلس بشأن آخر المستجدات بخصوص إيران وتقديم مزيد من المعلومات عن التحقيق في الهجوم على ناقلات النفط في الخليج".وكانت واشنطن الليلة الماضية بصدد شن ضربات مركزة على الجمهورية الإسلامية ردا على إسقاطها طائرة مسيرة للجيش الأمريكي فوق الخليج، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع قبل دقائق معدودة من بدء الهجوم.وتصاعد التوتر في المنطقة إثر استهداف ناقلتين في خليج عمان الأسبوع الماضي من قبل جهة مجهولة واتهام الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية إيران بالوقوف وراء حادث هو الثاني من نوعه خلال شهر، فيما ترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.

انتهى.ص.هـ.ح.

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