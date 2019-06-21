محمد علي الشبيبي - مع النفس والقلب*

2019/06/21 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_علي_الشبيبي لشدّ ما أكثرت حساب النفس وأطلته، فلم أحظ بطائل.وعنفت القلب ولمته، فلم يجد اللوم والتأنيب.وقلت: أرجعي أيتها النفس، ورويداً أيها القلب.وتأملا بما جاءكما عن مرح الشباب، وجمال الحياة.لا تتخذا الخيال مركباً، والعاطفة دليلاً، فتتنكبا الطريق وتضيع عليكما السبل، وتتغلب عليكما العواصف، فيتبدد الأمل، ويتضاعف الألم.قد انخدعتما بالأصدقاء، وهم لا ينفعون، وتغنيتما بالأحباب وهم يغدرون.واعتمدتما على ......

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