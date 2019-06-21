سمير حنا خمورو - فتوة تاريخية لجامعة الأزهر ضد الزواج بعمر اقل من 18 سنة

2019/06/21 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو فتوى تاريخية لجامعة الأزهر ضد الزواج بعمر اقل من 18 سنة سمير خمورو استضافت داكار هذا الأسبوع أول قمة إفريقية حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية "الختان" والزواج المبكر.في نهاية الندوة ، قدمت جامعة الأزهر في القاهرة فتوى تاريخية ضد زواج الأطفال.شارك أكثر من 500 عضو من المنظمات غير الحكومية وجمعيات تمثل الضحايا والمؤسسات الدولية والمسؤولين الحكوميين من 25 دولة ، معظمهم من أفريقيا......

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